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В Sons of the Forest теперь можно строить сани и играть на гитаре

Для «выживалки» Sons of the Forest вышел патч 05, в котором авторы добавили различный контент и исправили ряд ошибок.

В Sons of the Forest теперь можно строить сани и играть на гитаре
© Игромания.ру

В частности, игроки теперь могут строить два вида саней из дерева, которые помогут с переносом брёвен и тому подобным. Вернуть их создатели обещали ещё после релиза предыдущего патча.

Кроме того, появилась возможность играть на гитаре, а деревья теперь вырастают снова — ещё авторы добавили улучшенную систему готовки, локацию с парусными лодками, дополнительные пруды с озёрами, пару дополнительных видеороликов для экшн-камеры и многое другое.

Разработчики внесли множество исправлений в геймплей, окружение и поведение ИИ, добавили различные визуальные эффекты и так далее. Заодно было исправлено множество багов, затрагивающих всевозможные технические элементы, в том числе и аудио. Среди забавных моментов — выпить лаву у игрока теперь уже не получится.

С полным списком изменений и улучшений можно ознакомиться на странице патча в Steam.

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