Sony, Microsoft и CD Projekt поучаствуют в крупной игровой выставке

Близится лето, а вместе с этим близится и крупная игровая выставка Summer Game Fest 2023. Продюсер и ведущий шоу Джефф Кили объявил всех участников мероприятия, среди которых есть и крупные компании.

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Например, своим появлением порадуют Sony, Microsoft, CD Projekt, Activision Blizzard, Capcom, Ubisoft и многие другие компании. Судя по всему, им есть что показать во время выставки.

Важно помнить, что у Sony запланирована собственная большая презентация в конце мая или начале июня.