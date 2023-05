Пять бесплатных игр на выходные, которые надо забрать прямо сейчас

Сегодня состоялось одно из крупнейших игровых событий этого года — релиз The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Правда, так как игру нельзя купить в официальном магазине Nintendo, не все смогли ее купить. Если вы пока только загружаете или думаете, где можно подыскать копию, то рассказываем, на что можно отвлечься на этих выходных.