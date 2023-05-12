Пять бесплатных игр на выходные, которые надо забрать прямо сейчас

Сегодня состоялось одно из крупнейших игровых событий этого года — релиз The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Правда, так как игру нельзя купить в официальном магазине Nintendo, не все смогли ее купить. Если вы пока только загружаете или думаете, где можно подыскать копию, то рассказываем, на что можно отвлечься на этих выходных.

© Steam

Видео дня

В Epic Games Store проходит не совсем обычная раздача. Сейчас в магазине можно бесплатно забрать набор дополнений «Жажда приключений» для The Sims 4. Он включает в себя три расширения. «Приключения в джунглях» добавляют экзотические локации и возможность отправиться на поиски сокровищ, каталог «Роскошная вечеринка» — тематические предметы для состоятельных симов, а комплект «Фэшн-Стрит» — одежду в современном индийском стиле. Коллекцию можно забрать бесплатно до 18 мая, но для игры понадобится базовая The Sims 4, которая не входит в состав раздачи.

Epic Games Store

Lo-fi кошмар для тех, кто не страдает талассофобией. Aphotic Descent рассказывает о дайвере, чья подлодка разбилась на дне океана. Чтобы выжить, ему предстоит спуститься еще глубже в таинственные воды и найти исследовательскую базу, отбиваясь от жутких морских чудовищ старым добрым ножом. Поклонникам Subnautica и эстетики PlayStation 1 может понравиться.

Steam

Idol Showdown — бесплатная фанатская игра по мотивам айдол-вселенной Hololive, где популярным девушкам-витуберам предстоит разобраться, кто из них главный на YouTube. Игра привлекла внимание не только фанатов витуберов, попавших в ростер персонажей, но и сообщества файтингов. По меркам фанатских проектов Idol Showdown получилась неожиданно качественной и весьма глубокой игрой с хорошим сетевым кодом. Поклонникам Hololive и аниме-файтингов рекомендуется.

Steam

В ранний доступ Steam вышла Mutants: Genesis — соревновательная ККИ, где игроки собирают армии мутантов и роботов для борьбы за господство в мире будущего. На старте Mutants: Genesis предлагает более 200 сотен уникальных карт и несколько режимов игры, включая кооперативные битвы против боссов с участием трех игроков.

Steam

Наконец, из раннего доступа спустя несколько лет разработки вышла Torchlight: Infinite — продолжение широко известного в узких кругах ролевого экшена. Если сравнивать игру с аналогами, она занимает промежуточную нишу где-то между Diablo и Path of Exile. Предельно простой геймплей, но широкий простор для создания билдов, фарма снаряжения и других традиционных для жанра занятий. Сообщество недовольно лишь спорной монетизацией проекта.