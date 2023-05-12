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Пять бесплатных игр на выходные, которые надо забрать прямо сейчас, май 2023 года

Сегодня состоялось одно из крупнейших игровых событий этого года — релиз The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Правда, так как игру нельзя купить в официальном магазине Nintendo, не все смогли ее купить. Если вы пока только загружаете или думаете, где можно подыскать копию, то рассказываем, на что можно отвлечься на этих выходных.

Пять бесплатных игр на выходные, которые надо забрать прямо сейчас
© Steam

«The Sims 4 Жажда приключений»

Видео дня

В Epic Games Store проходит не совсем обычная раздача. Сейчас в магазине можно бесплатно забрать набор дополнений «Жажда приключений» для The Sims 4. Он включает в себя три расширения. «Приключения в джунглях» добавляют экзотические локации и возможность отправиться на поиски сокровищ, каталог «Роскошная вечеринка» — тематические предметы для состоятельных симов, а комплект «Фэшн-Стрит» — одежду в современном индийском стиле. Коллекцию можно забрать бесплатно до 18 мая, но для игры понадобится базовая The Sims 4, которая не входит в состав раздачи.

Epic Games Store

Aphotic Descent

Lo-fi кошмар для тех, кто не страдает талассофобией. Aphotic Descent рассказывает о дайвере, чья подлодка разбилась на дне океана. Чтобы выжить, ему предстоит спуститься еще глубже в таинственные воды и найти исследовательскую базу, отбиваясь от жутких морских чудовищ старым добрым ножом. Поклонникам Subnautica и эстетики PlayStation 1 может понравиться.

Steam

Idol Showdown

Idol Showdown — бесплатная фанатская игра по мотивам айдол-вселенной Hololive, где популярным девушкам-витуберам предстоит разобраться, кто из них главный на YouTube. Игра привлекла внимание не только фанатов витуберов, попавших в ростер персонажей, но и сообщества файтингов. По меркам фанатских проектов Idol Showdown получилась неожиданно качественной и весьма глубокой игрой с хорошим сетевым кодом. Поклонникам Hololive и аниме-файтингов рекомендуется.

Steam

Mutants: Genesis

В ранний доступ Steam вышла Mutants: Genesis — соревновательная ККИ, где игроки собирают армии мутантов и роботов для борьбы за господство в мире будущего. На старте Mutants: Genesis предлагает более 200 сотен уникальных карт и несколько режимов игры, включая кооперативные битвы против боссов с участием трех игроков.

Steam

Torchlight: Infinite

Наконец, из раннего доступа спустя несколько лет разработки вышла Torchlight: Infinite — продолжение широко известного в узких кругах ролевого экшена. Если сравнивать игру с аналогами, она занимает промежуточную нишу где-то между Diablo и Path of Exile. Предельно простой геймплей, но широкий простор для создания билдов, фарма снаряжения и других традиционных для жанра занятий. Сообщество недовольно лишь спорной монетизацией проекта.

Steam
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