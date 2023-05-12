Основатель Arkane работает над новой амбициозной игрой

Основатель Arkane Рафаэль Колантонио рассказал, что уже работает над новой амбициозной игрой.

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Его текущая студия Wolfeye Studios заключила партнёрское соглашение с фондом Galaxy Interactive, который связан с продвижением различных технологий, включая и NFT. Правда, разработчик поспешил успокоить взволнованных фанатов, отметив, что сам не собирается заниматься проектами с NFT и тому подобным.

Сейчас студия планирует расширение команды и работу над прототипом новинки — судя по всему, игра не будет связана с Weird West, которая стала первым творением Wolfeye Studios. Предполагается, что проект будет выполнен в жанре immersive sim, ведь именно в этом направлении и заинтересован автор.