Основатель Arkane работает над новой амбициозной игрой

Основатель Arkane Рафаэль Колантонио работает над новой амбициозной игрой
Основатель Arkane Рафаэль Колантонио рассказал, что уже работает над новой амбициозной игрой.
Его текущая студия Wolfeye Studios заключила партнёрское соглашение с фондом Galaxy Interactive, который связан с продвижением различных технологий, включая и NFT. Правда, разработчик поспешил успокоить взволнованных фанатов, отметив, что сам не собирается заниматься проектами с NFT и тому подобным.
Сейчас студия планирует расширение команды и работу над прототипом новинки — судя по всему, игра не будет связана с Weird West, которая стала первым творением Wolfeye Studios. Предполагается, что проект будет выполнен в жанре immersive sim, ведь именно в этом направлении и заинтересован автор.
Недавно, кстати, сама Weird West появилась на PS5 и Xbox Series — эта версия поддерживает 4К и 60 FPS.