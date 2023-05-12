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Авторы атмосферного хоррора Layers of Fear огласили системные требования

На странице новой Layers of Fear в Steam появились не только детали сюжета и особенности геймплея, но и системные требования.

Авторы ремейка Layers of Fear огласили системные требования
© Игромания.ру

Минимальные

  • Процессор — Intel Core i5 4690 или AMD Ryzen 3 1200
  • Оперативная память — 8 ГБ
  • Видеокарта — Nvidia GTX 1060 3ГБ или AMD RX 580 4ГБ
  • Место на диске — 20 ГБ

Рекомендуемые

  • Процессор — Intel Core i7 8700K или AMD Ryzen 5 3600
  • Оперативная память — 12 ГБ
  • Видеокарта — Nvidia GTX 1070 8 ГБ
  • Место на диске — 20 ГБ

Кроме того, игрокам потребуется наличие Windows 10 и DirectX версии 12. Сама Layers of Fear объединяет в себе историю предыдущих частей серии, рассказывая новый сюжет, который свяжет все события воедино.

Проект создают на движке Unreal Engine 5 для PC, PS5 и Xbox Series. Уже 15 мая в Steam выйдет демо-версия хоррора, а недавно для игры выпустили мрачное интро.

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