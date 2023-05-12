Авторы ремейка Layers of Fear огласили системные требования

На странице новой Layers of Fear в Steam появились не только детали сюжета и особенности геймплея, но и системные требования.

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Минимальные Процессор — Intel Core i5 4690 или AMD Ryzen 3 1200

— Intel Core i5 4690 или AMD Ryzen 3 1200 Оперативная память — 8 ГБ

— 8 ГБ Видеокарта — Nvidia GTX 1060 3ГБ или AMD RX 580 4ГБ

— Nvidia GTX 1060 3ГБ или AMD RX 580 4ГБ Место на диске — 20 ГБ

Рекомендуемые Процессор — Intel Core i7 8700K или AMD Ryzen 5 3600

— Intel Core i7 8700K или AMD Ryzen 5 3600 Оперативная память — 12 ГБ

— 12 ГБ Видеокарта — Nvidia GTX 1070 8 ГБ

— Nvidia GTX 1070 8 ГБ Место на диске — 20 ГБ

Кроме того, игрокам потребуется наличие Windows 10 и DirectX версии 12. Сама Layers of Fear объединяет в себе историю предыдущих частей серии, рассказывая новый сюжет, который свяжет все события воедино.