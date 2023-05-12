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Музыкальная группа актёра Джека Блэка выпустила клип про видеоигры

Сатирическая рок-группа известного актёра Джека Блэка Tenacious D выпустила клип, полностью посвящённый видеоиграм. Сам трек получил простое название — Video Games.

Рок-группа Джека Блэка выпустила клип про видеоигры
© Чемпионат.com

В клипе в забавной форме обыгрываются Red Dead Redemption 2, Fallout 4 и God of War. Также упоминаются The Legend of Zelda, Street Fighter, Minecraft и другие проекты.

Судя по всему, клип понравился аудитории. За 15 часов с момента релиза ролик набрал почти 1,3 млн просмотров и 141 тыс. лайков. В комментариях можно увидеть восторженные отзывы. Люди шутят, что единственная претензия к клипу в том, что он слишком быстро заканчивается. В остальном люди остались в восторге.

Видео доступно на YouTube-канале Tenacious D. Права на видео принадлежат Tenacious D.

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