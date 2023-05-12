Появилась новая утечка об игре Resident Evil 9: Apocalypse

На бразильском игровом сайте Evil Hazard появилась новая утечка о грядущей игре Resident Evil 9. Предполагается, что новая часть франшизы получит подзаголовок Apocalypse (рус. «Апокалипсис»), а в логотип проекта будут добавлена римская цифра «IX», соответствующая девятке.

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По слухам, главным героем Resident Evil 9 вновь станет Крис Редфилд, но это случится в последний раз. При этом ему не пророчат смерть в финале истории. Также в игру вернется Джил Валентайн, ожидается также появление Клэр Редфилд, а вот Леона Кеннеди и Ады Вонг в этой части не будет.

Сообщается, что разработка игры ведется уже около пары лет. Она будет полностью одиночной. Концовка проекта будет построена вокруг темы принесения в жертву «любимого человека». В новой части ожидаются некие враги из мифов — не исключено, что речь о вендиго, которые фигурировали в более ранних утечках. Кроме того, в Resident Evil 9: Apocalypse будет большой замок, вроде поместья леди Димитреску.