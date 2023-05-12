$75.88-0.8182.89-1.26

Blizzard запретила россиянам участвовать в тестировании игры Diablo IV

Компания Blizzard закрыла россиянам доступ к тестированию игры Diablo IV, несмотря на ранее отправленные приглашения. На это обратил внимание портал VGTimes.

Blizzard закрыла россиянам доступ к тестированию Diablo IV
© Blizzard Entertainment

Речь идет о так называемом стресс-тесте или проверке производительности серверов новой части Diablo. Первые приглашения были отправлены еще 20 апреля, в том числе и россиянам. Однако теперь Blizzard разослала письма, в которых сообщила о невозможности проведения стресс-теста для игроков из России.

«К сожалению, в вашей стране/регионе проверка серверов Diablo 4 будет недоступна. Мы приносим извинения за возможные неудобства и благодарим вас за понимание», — говорится в письмах компании.

Сообщается, что стресс-тест пройдет с 12 по 14 мая 2023 года.

Официальный релиз Diablo IV запланирован на 6 июня на ПК, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One и Xbox Series X/S. Разработчики проекта заявили о том, что игра не будет «бесконечной» — в ней предусмотрен финальный босс, который откроется лишь самым опытным игрокам 100-го уровня.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий