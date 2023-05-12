Blizzard закрыла россиянам доступ к тестированию Diablo IV

Компания Blizzard закрыла россиянам доступ к тестированию игры Diablo IV, несмотря на ранее отправленные приглашения. На это обратил внимание портал VGTimes.

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Речь идет о так называемом стресс-тесте или проверке производительности серверов новой части Diablo. Первые приглашения были отправлены еще 20 апреля, в том числе и россиянам. Однако теперь Blizzard разослала письма, в которых сообщила о невозможности проведения стресс-теста для игроков из России.

«К сожалению, в вашей стране/регионе проверка серверов Diablo 4 будет недоступна. Мы приносим извинения за возможные неудобства и благодарим вас за понимание», — говорится в письмах компании.

Сообщается, что стресс-тест пройдет с 12 по 14 мая 2023 года.