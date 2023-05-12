Blizzard закрыла россиянам доступ к тестированию Diablo IV

Blizzard запретила россиянам участвовать в тестировании игры Diablo IV
Компания Blizzard закрыла россиянам доступ к тестированию игры Diablo IV, несмотря на ранее отправленные приглашения. На это обратил внимание портал VGTimes.
Речь идет о так называемом стресс-тесте или проверке производительности серверов новой части Diablo. Первые приглашения были отправлены еще 20 апреля, в том числе и россиянам. Однако теперь Blizzard разослала письма, в которых сообщила о невозможности проведения стресс-теста для игроков из России.
«К сожалению, в вашей стране/регионе проверка серверов Diablo 4 будет недоступна. Мы приносим извинения за возможные неудобства и благодарим вас за понимание», — говорится в письмах компании.
Сообщается, что стресс-тест пройдет с 12 по 14 мая 2023 года.
Официальный релиз Diablo IV запланирован на 6 июня на ПК, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One и Xbox Series X/S. Разработчики проекта заявили о том, что игра не будет «бесконечной» — в ней предусмотрен финальный босс, который откроется лишь самым опытным игрокам 100-го уровня.