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Стала известна возможная дата релиза ролевого экшена Lords of the Fallen

Проверенный инсайдер Aggiornamenti Lumia поделился возможной датой выхода мрачного ролевого экшена Lords of the Fallen — 13 октября этого года.

Названа возможная дата релиза ролевого экшена Lords of the Fallen
© Игромания.ру

Стоит отметить, что в прошлом Aggiornamenti Lumia уже раскрывал точные релизы различных игр из Microsoft Store, в числе которых Skull & Bones, FIFA 23 и Atomic Heart.

Известно, что Lords of the Fallen готовится к релизу в этом году на PC (Steam), PS5 и Xbox Series. Игра должна была получить русские субтитры и интерфейс, однако поддержка языка больше не упоминается в Steam.

Ранее разработчики поделились целым набором артов, на которых изображены разнообразные противники из игры, а издание GamesRadar в свежем превью сравнило мир Lords of the Fallen с Dark Souls.

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