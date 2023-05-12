Названа возможная дата релиза ролевого экшена Lords of the Fallen

Стала известна возможная дата релиза ролевого экшена Lords of the Fallen
Проверенный инсайдер Aggiornamenti Lumia поделился возможной датой выхода мрачного ролевого экшена Lords of the Fallen — 13 октября этого года.
Стоит отметить, что в прошлом Aggiornamenti Lumia уже раскрывал точные релизы различных игр из Microsoft Store, в числе которых Skull & Bones, FIFA 23 и Atomic Heart.
Известно, что Lords of the Fallen готовится к релизу в этом году на PC (Steam), PS5 и Xbox Series. Игра должна была получить русские субтитры и интерфейс, однако поддержка языка больше не упоминается в Steam.
Ранее разработчики поделились целым набором артов, на которых изображены разнообразные противники из игры, а издание GamesRadar в свежем превью сравнило мир Lords of the Fallen с Dark Souls.