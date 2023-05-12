$75.88-0.8182.89-1.26

Вышла The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom — самая высокооценённая игра в истории

Сегодня состоялся релиз The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom — продолжения культовой The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Проект доступен эксклюзивно на Nintendo Switch.

Состоялся релиз The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom
© Чемпионат.com

Как отмечали журналисты, The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom получилась во всём лучше оригинала. В игре больше интересных геймплейных механик, которые и делают проект особенным, а также интересные задания и многое другое.

В честь релиза издание IGN опубликовало первые 19 минут игры. Можно посмотреть на пролог и выход Линка в открытый мир. Путешествие героя начинается с воздушного пространства Хайрула.

Видео доступно на YouTube-канале IGN. Права на видео принадлежат Nintendo.

Кстати, в The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom есть поддержка русского языка.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий