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Новая Call of Duty 2023 может получить подзаголовок Modern Warfare 3

Журналист и инсайдер Том Хендерсон, ссылаясь на свои источники, рассказал о том, что новая Call of Duty, которая должна выйти в этом году, получила подзаголовок Modern Warfare III.

Новая Call of Duty 2023 может получить подзаголовок Modern Warfare 3
© Игромания.ру

Игра может выйти из-под крыла Sledgehammer Games, трудившейся ещё над оригинальной Call of Duty: Modern Warfare 3 и Call of Duty: Vanguard. Есть предположение, что ей оказывают помощь другие студии-разработчики CoD.

Ожидается, что Modern Warfare III будет полноценным продолжением Modern Warfare II. Она будет включать в себя сюжетную кампанию, мультиплеер, зомби и новую карту для Call of Duty: Warzone 2 в первом сезоне. По слухам, проект представят в начале августа, а полноценный релиз состоится 10 ноября.

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