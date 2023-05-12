Новая Call of Duty 2023 может получить подзаголовок Modern Warfare 3

Журналист и инсайдер Том Хендерсон, ссылаясь на свои источники, рассказал о том, что новая Call of Duty, которая должна выйти в этом году, получила подзаголовок Modern Warfare III.

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Игра может выйти из-под крыла Sledgehammer Games, трудившейся ещё над оригинальной Call of Duty: Modern Warfare 3 и Call of Duty: Vanguard. Есть предположение, что ей оказывают помощь другие студии-разработчики CoD.