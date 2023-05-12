Новая Call of Duty 2023 может получить подзаголовок Modern Warfare 3
Журналист и инсайдер Том Хендерсон, ссылаясь на свои источники, рассказал о том, что новая Call of Duty, которая должна выйти в этом году, получила подзаголовок Modern Warfare III.
Игра может выйти из-под крыла Sledgehammer Games, трудившейся ещё над оригинальной Call of Duty: Modern Warfare 3 и Call of Duty: Vanguard. Есть предположение, что ей оказывают помощь другие студии-разработчики CoD.
Ожидается, что Modern Warfare III будет полноценным продолжением Modern Warfare II. Она будет включать в себя сюжетную кампанию, мультиплеер, зомби и новую карту для Call of Duty: Warzone 2 в первом сезоне. По слухам, проект представят в начале августа, а полноценный релиз состоится 10 ноября.