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«Ведьмак 4» в японском сеттинге решили отменить — у игры будет другая концепция

CD Projekt RED решила изменить свои планы насчет следующей части «Ведьмака» в японском сеттинге, которая известна под рабочим названием Project Sirius.

«Ведьмак 4» в японском сеттинге решили отменить
© Cq.ru

Студия приостановила разработку спин-оффа, но скоро вновь запустит его в работу с уже измененной концепцией. Подробности проекта не разглашаются.

Решение отказаться от изначальной версии было принято после оценки масштабов и коммерческого потенциала проекта. Похоже, разработчики ставили перед собой слишком амбициозные и сопряженные с риском цели, что не понравилось инвесторам.

По слухам , в новом «Ведьмаке» должен быть одиночный режим и мультиплеер.

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