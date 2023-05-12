«Ведьмак 4» в японском сеттинге решили отменить

CD Projekt RED решила изменить свои планы насчет следующей части «Ведьмака» в японском сеттинге, которая известна под рабочим названием Project Sirius.

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Студия приостановила разработку спин-оффа, но скоро вновь запустит его в работу с уже измененной концепцией. Подробности проекта не разглашаются.

Решение отказаться от изначальной версии было принято после оценки масштабов и коммерческого потенциала проекта. Похоже, разработчики ставили перед собой слишком амбициозные и сопряженные с риском цели, что не понравилось инвесторам.