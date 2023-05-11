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Стал известен примерный бюджет GTA 6 — сумма потрясает воображение

Вслед за подробностями о карте грядущей GTA 6 в Сеть просочилась информация о возможном бюджете, который Rockstar Games потратит на разработку новой части серии.

Стал известен примерный бюджет GTA 6
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По информации СМИ, на создание ГТА 6 выделено порядка $ 1—2 миллиардов. Хотя Rockstar официально не подтвердила и не опровергла слух, крупные издания, освещающие историю, уверены в правдивости этих сведений.

Бюджет GTA 6 превышает затраты на предыдущую часть серии, а сама игра может стать самой дорогой игрой всех времен.

Однако большую часть денег планируется потратить на рекламу новой GTA — согласно источникам, стоимость разработки оценивается примерно в $ 250 млн, а остальную сумму потратят на маркетинг, продвижение и другие расходы.

Для сравнения стоимость производства Grand Theft Auto 5 составила $ 265 млн. Однако Rockstar продолжает выпускать новые DLC для GTA Online, поэтому общие затраты оказались выше, чем на релизе.

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