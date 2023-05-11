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В свежем трейлере The Elder Scrolls Online Necrom призвали отправиться в неизвестность

Разработчики The Elder Scrolls Online поделились свежим трейлером дополнения Necrom. В этот раз игрокам предлагают отправиться исследовать неизвестные земли, а ранее показали класс Мастера Рун.

Вышел трейлер нового дополнения для The Elder Scrolls Online
© Игромания.ру

В ролике можно увидеть разнообразные локации, жутких монстров и кровавое побоище в городе. Также авторы призывают оформить предзаказ, чтобы получить уникального коня, костюм, питомца и другие награды. Искатели приключений вернутся в Морровинд для того, чтобы открыть тайны и опасности полуострова Телванни.

Сюжетно аддон стал частью приключения Shadow Over Morrowind. Некие могущественные силы заинтересовались Апокрифом. Если они доберутся до секретов этого мира, то смогут погубить существование самой реальности.

The Elder Scrolls Online: Necrom выходит 5 июня на PC, и 20 июня — на PS5, PS4, и Xbox Series и Xbox One. А в марте игроки получили дополнение Scribes of Fate с новыми подземельями.

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