Вышел трейлер нового дополнения для The Elder Scrolls Online

Разработчики The Elder Scrolls Online поделились свежим трейлером дополнения Necrom. В этот раз игрокам предлагают отправиться исследовать неизвестные земли, а ранее показали класс Мастера Рун.

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В ролике можно увидеть разнообразные локации, жутких монстров и кровавое побоище в городе. Также авторы призывают оформить предзаказ, чтобы получить уникального коня, костюм, питомца и другие награды. Искатели приключений вернутся в Морровинд для того, чтобы открыть тайны и опасности полуострова Телванни.

Сюжетно аддон стал частью приключения Shadow Over Morrowind. Некие могущественные силы заинтересовались Апокрифом. Если они доберутся до секретов этого мира, то смогут погубить существование самой реальности.