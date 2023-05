Вышел трейлер нового дополнения для The Elder Scrolls Online

Разработчики The Elder Scrolls Online поделились свежим трейлером дополнения Necrom. В этот раз игрокам предлагают отправиться исследовать неизвестные земли, а ранее показали класс Мастера Рун.

Сюжетно аддон стал частью приключения Shadow Over Morrowind. Некие могущественные силы заинтересовались Апокрифом. Если они доберутся до секретов этого мира, то смогут погубить существование самой реальности.

The Elder Scrolls Online: Necrom выходит 5 июня на PC, и 20 июня — на PS5, PS4, и Xbox Series и Xbox One. А в марте игроки получили дополнение Scribes of Fate с новыми подземельями.