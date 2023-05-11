FIFA 23 тормозит на PS5

Многие игроки в футбольный симулятор FIFA 23 завалили Electronic Arts жалобами на то, что игра ужасно работает и тормозит на консолях PlayStation 5. Разработчики в ответ не стали анонсировать какой-либо исправляющий проблему патч. Они рекомендуют сократить количество виртуальных друзей в PS Network на PS5 до менее чем 100 человек.

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Мы изучаем сообщения о том, что некоторые игроки испытывают проблемы со стабильностью при запуске FIFA 23 на PlayStation 5. Обходной путь: сократите список друзей на PS5 до 100 или менее и перезапустите игру.

Разработчики не объяснили, почему при большом количестве друзей FIFA 23 на PS5 испытывает технические проблемы.