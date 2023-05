Критики оценили The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

В сети появились впечатления критиков от The Legend of Zelda Tears of the Kingdom, которые оценили её очень высоко.

Сиквел Breath of the Wild практически во всём улучшает основные элементы оригинала, заставляя игрока искать необычные решения к местным тайнам и битвам с боссами. В самом мире полно загадок и различных интересных деталей, которые легко могут увлечь пользователей надолго.

Официальный релиз The Legend of Zelda Tears of the Kingdom состоится на Nintendo Switch 12 мая, несколько дней назад уже стартовала предзагрузка новинки. В игре, кстати, есть русская озвучка, а ещё — пещеры и небесные острова, которые авторы не смогли добавить в Breath of the Wild. Кроме того, в сети уже появились записи полного прохождения игры и спойлеры финала, поэтому фанатам стоит быть осторожнее.