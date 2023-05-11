Критики оценили The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

В сети появились впечатления критиков от The Legend of Zelda Tears of the Kingdom, которые оценили её очень высоко.

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На OpenCritic новинка получила 97 баллов и рейтинг одобрения в 100% по мотивам 55 рецензий разных изданий. На Metacritic у неё тоже 97 баллов на основе 60 отзывов.

Критики называют игру «важнейшим проектом за последние 10 лет», «величайшей игрой в открытом мире» и одной из самых уникальных и творческих новинок индустрии. Ряд авторов считает, что это вообще лучшая игра Nintendo на данный момент.

Сиквел Breath of the Wild практически во всём улучшает основные элементы оригинала, заставляя игрока искать необычные решения к местным тайнам и битвам с боссами. В самом мире полно загадок и различных интересных деталей, которые легко могут увлечь пользователей надолго.

Кроме того, многим понравился дизайн, сам процесс геймплея и путешествий по миру — в особенности некоторые рецензенты оценили и новый набор способностей героя. Ещё игра предоставляет невероятную свободу для экспериментов, а само исследование карты чрезвычайно увлекает.

В менее восторженных отзывах (ниже 80 баллов их нет) отмечают, что игра слегка перебарщивает с вопросами сбора ресурсов, а ещё у некоторых возникли проблемы с управлением и менее интересным изучением отдельных локаций. Но строго негативные оценки отсутствуют.