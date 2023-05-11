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Скоро Геральт в «Ведьмаке 3» не сможет принимать пищу под водой

Авторы «Ведьмак 3: Дикая Охота» рассказали об изменениях в патче 4.03, который скоро появится на PC, PlayStation и Xbox. Он призван исправить различные ошибки, в том числе и в заданиях, а также добавит несколько правок в игровой процесс.

Скоро «Ведьмак 3» получит обновление
© Игромания.ру

На всех платформах Геральт не сможет принимать пищу под водой (лишь пить отвары и эликсиры). Кроме того, добавят возможность автоматического нанесения масел во время боя.

На PC исправят несколько ошибок с тенями и использованием технологии RTX. Например, тени от растений будут корректно отображаться при приближении или смене угла обзора. Появится технология Intel Xe Super Sampling, которая повышает быстродействие и качество картинки с помощью машинного обучения.

Консоли получат исправление ошибок с тёмными полосами в инвентаре и подвисаниями при автосохранении. В Боклере и Новиграде при использовании ведьмачьего чутья улучшат стабильность.

Все современные платформы (PC, PlayStation 5 и Xbox Series) получат изменения в графике и фанатскую модификацию, которая оптимизирует скрипты для платформ текущего поколения.

Разработчики подтвердили, что работают над патчем для Nintendo Switch, который должен выйти в ближайшие месяцы. Также игроки на портативной консоли получат доступ к новой системе межплатформенных сохранений.

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