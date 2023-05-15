Персонажи Honkai: Star Rail — рейтинг лучших и кого качать первым

Honkai: Star Rail вышла совсем недавно, однако прохождения первых актов сюжета уже достаточно, чтобы сложить более-менее осознанное мнение о персонажах. Портал PC Gamer составил рейтинг персонажей Star Rail от самых сильных до самых слабых.

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S-тир

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Гепард (Сохранение/Лед)

Гепард — это более эффективная версия Март 7. Его «Прочный бастион» защищает всю группу, тогда как «Устрашающий удар» может заморозить противников. Он также имеет автоматическое воскрешение: получив урон, который должен был стать фатальным Гепард восстанавливает 25% здоровья.

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Зеле (Охота/Квантовый)

Пятизвездочный член Дикого Огня — крайне мощный атакующий персонаж. Зеле получает бафф и дополнительный ход всякий раз, когда она побеждает противника или использует сверхспособность. Если дать ей в напарники хорошего персонажа поддержки, вроде Брони, Зеле сможет постоянно совершать несколько ходов подряд, параллельно накапливая огромные объемы энергии для собственной сверхспособности. Кроме того, ее навык повышает скорость на 25% на два хода — чтобы вы могли действовать еще быстрее.

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Клара (Разрушение/Физический)

Любой, кто видел Химеко или Март 7 в бою, знает, что контратаки наносят больше урона, чем обычные удары, и накапливают больше энергии. Клара и ее робот-защитник Сварог — настоящие машины для контратаки. Сварог дает противникам сдачи каждый раз, когда Клара получает урон. Кроме того, ее навык помечает противников и дополнительно повышает урон. Сверхспособность Клары «Обещание, а не приказ» привлекает внимание врагов, тогда как Сварог защищает остальных персонажей.

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Байлу (Изобилие/Электрический)

Байлу не может похвастать высоким драконом, но ей это и не к чему. Маленький древний дракон-доктор — лучший целитель в Star Rail. Навык «Пение среди облаков» лечит союзников, сверхспособность «Скачущий в омуте дракон» — накладывает эффект, частично исцеляющий персонажей каждый раз, когда они получают урон. Наконец, Байлу — единственный персонаж, который может воскрешать павших союзников.

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Броня (Гармония/Ветряной)

Сильный атакующий персонаж поддержки. Самая важная способность Брони — это ее навык «Боевая передислокация», который снимает негативный эффект с выбранного союзника, повышает его атаку и позволяет ему тут же совершить ход. Броня отлично работает в тандеме с быстрыми персонажами, такими как Зеле и Сушан. Базовая атака Брони передвигает ее ход вперед очереди — а значит, и дополнительный ход атакующих героев. Помимо этого, сверхспособность Брони повышает атаку и критический урон всей группы.

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A-тир

Март 7 (Сохранение/Ледяной)

Март 7 можно назвать аналогом Ноэлль из Genshin Impact. Бесплатный персонаж, которого все игроки получают достаточно рано — и который, скорее всего, станет рабочей лошадкой для многих. Прежде чем вы получите бесплатного целителя в лице Наташи (да и после этого), Март 7 будет главным источником выживаемости в группе. Ее щиты закрывают союзников от вреда, тогда как контратаки постепенно накапливают энергию для сверхспособности, замораживающей противников.

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Химеко (Эрудиция/Огненный)

Химеко немного не дотягивает до мощи Клары и Сварога, но все равно отлично справляется с большими скоплениями противников. Каждый раз, пробивая стихийную уязвимость врага, Химеко получает заряд: когда их накопится три, она проводит мощную бонус-атаку по всем противникам. Благодаря этому Химеко может пользоваться сверхспособностью чаще многих других персонажей; она дополнительно получает пять энергии всякий раз, когда побеждает врага. Все это делает Химеко лучшим персонажем пути Эрудиции.

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Вельт (Небытие/Мнимый)

Главное преимущество Вельта — это возможность замедлять противников при помощи навыка «Край пустоты» и наносить им повышенный урон за счет таланта «Искажение времени». Вельт практически всегда наносит врагам дополнительный урон, ведь мнимая стихия и сверхспособность «Синтетическая черная дыра» накладывают на врагов эффект «Заключение», который замедляет ход противника.

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Яньцин (Охота/Ледяной)

Яньцин отличается крайне высоким шансом критической атаки благодаря сверхспособности «Погоня за ласточкой дождя» и эффекту «Эмпатическая связь», который дает 50% шанс на бонус-атаку. Единственный недостаток Яньциня в том, что он теряет мощный эффект, получив урон от противника. Но это можно исправить при помощи грамотной тактики и хорошего персонажа поддержки — например, Март 7.

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Первопроходец (Сохранение/Огненный)

Лучшая форма Первопроходца превращает главного героя Star Rail в гибрид танка и атакующего персонажа. Навык «Вечно горящий янтарь» привлекает внимание противников, снижает входящий урон и дает один заряд Воли магмы — уникального ресурса. Он накапливается до восьми зарядов и позволяет потратить четыре, чтобы совершить усиленную атаку, которая наносит урон по группе противников и дает союзникам небольшой щит. Учитывая, что урон сверхспособности Первопроходца и объем щитов зависят от параметра защиты, персонаж может эффективно атаковать врагов, в то же время прикрывая напарников по группе.

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Пела (Небытие/Ледяной)

Пела — великолепный атакующий боец поддержки, который может снижать защиту противников, накладывая негативный эффект «Универсальное решение» своей сверхспособностью «Зона подавления». Если на враге, которого атакует Пела, есть дебафф, то она получает пять энергии — это помогает поддерживать эффект чаще. Помимо этого, Пела — одна из немногих, кто может снимать с противников позитивные эффекты навыком «Обморожение», что крайне полезно в битвах с некоторыми боссами и элитными врагами.

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Сушан (Охота/Физический)

Сушан специализируется на атаках по одиночным целям. Она полагается на пробивание вражеских уязвимостей, которое повышает ее скорость и гарантирует, что навык «Падение гор» нанесет дополнительный урон за счет Стойки меча. Сверхспособность «Вестник рассвета» обеспечивает Сушан дополнительный ход, повышенную атаку и шанс активации Стойки меча. Комбинация навыка и сверхспособности позволяет Сушан наносить огромный урон по боссам, но взамен требует большого объема ресурсов.

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Тинъюнь (Гармония/Электрический)

Тинъюнь — один из лучших персонажей поддержки в Star Rail благодаря баффу Благословение, который накладывает ее навык «Успокаивающая мелодия». Благословение повышает атаку союзников и наносит противникам электрический урон вдобавок к их собственной стихие. Когда Тинъюнь атакует врага, союзник под эффектом Благословения также наносит электрический урон. Хорошая новость в том, что Благословение также работает на бонус-атаки. Кроме того, Тинъюнь восполняет энергию выбранного союзника своей сверхспособностью.

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B-тир

Первопроходец (Разрушение/Физический)

Первопроходец на пути Разрушения наносит неплохой урон, но, в целом, набор способностей персонажа уступает другим героем. Одно из главных преимуществ этого варианта Первопроходца заключается в простоте составления билда: для эффективных результатов достаточно лишь повышать атаку персонажа. Базовый Первопроходец также весьма гибок в плане атак — его сверхспособность наносит урон либо по одиночной цели, либо по группе на выбор игрока.

Дань Хэн (Охота/Ветряной)

Дань Хэн — неплохой стартовый персонаж, и он отлично раскрывается, если его правильно развить. Проблема в том, что его эффективность прямо завязана на критические атаки навыком, замедляющим противников для последующей сверхспособности. Реликвии в ранней игре недостаточно хороши, чтобы быстро набрать приличный шанс критической атаки, а позже вам наверняка выпадет персонаж пути Охоты получше.

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Наташа (Изобилие/Физический)

Наташа — ваш первый целитель в Star Rail. Она не может похвастать воскрешением и позитивными эффектами Байлу, но это не мешает ей справляться со своими задачами, параллельно нанося какой-никакой урон. Наташа имеет кое-какие отличные эйдолоны, позволяющие ей подолгу исцелять союзников и наносить дополнительный урон, что обеспечивает серьезный потенциал для активностей на высоких уровнях. Особенно если вам так и не попадется Байлу.

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Аста (Гармония/Огненный)

Баффы Асты не так полезны, как, например, усиления Брони, однако она все равно выполняет роль хорошего (и бесплатного) персонажа поддержки. Каждый заряд Астрометрии повышает атаку союзников, но главное преимущество Асты — это усиление огненных персонажей. Если вы пользуетесь Первопроходцем Сохранения и Химеко, то прокачанная Аста может стать отличным кандидатом в бойцы поддержки.

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Сервал (Эрудиция/Электрический)

Сервал хорошо справляется с группами противников, уязвимых к электрическому урону, но, как и большинство персонажей пути Эрудиции (кроме разве что Химеко), мало на что способна в других случаях. Тем не менее, если вы получили ее в качестве бонуса за предварительную регистрацию и ищете электрического персонажа, она вполне подойдет.

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Цинцюэ (Эрудиция/Квантовый)

Цинцюэ предлагает один из самых необычных стилей игры среди всех персонажей в Star Rail: будучи игроком в маджонг, она собирает кости одинаковой масти, чтобы усилить свою базовую атаку. Навык «Последняя кость» позволяет ей взять сразу две кости и постепенно повышает атаку — когда она соберет нужные масти, атака «Вишенка на торте!» наносит много урона. Проблема Цинцюэ в том, что она пожирает много ресурсов для оптимальной игры и сильно зависит от состава группы.

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Сампо (Небытие/Ветряной)

Сампо великолепно пробивает стихийные уязвимости и накапливает очки навыков: он отлично пристраивается к другим персонажам, атакующим по площади — например, Сервал или Химеко. Талант Сампо накладывает на противников мощный негативный эффект Выветривание, который наносит урон каждый ход. Помимо этого, его сверхспособность также накладывает на врагов дебафф, повышающий периодический урон — в том числе от других персонажей.

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С-тир

Хук (Разрушение/Огненный)

Если моно-стихийные группы в какой-то момент станут адекватной стратегией для специфического контента, как это было в Genshin Impact, то Хук будет идеальным пополнением для огненной группы. Ее тактика вращается вокруг атак по горящим целям ради дополнительного урона и регенерации энергии. Хук и сама может поджигать противников своим навыком, но в остальном сильно зависит от товарищей по группе — из-за этого она реализует весь свой потенциал только в определенных сборках.

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Герта (Эрудиция/Ледяной)

Герта, как и большинство 4-звездочных персонажей пути Эрудиции, не очень хорошо проявляет себя в поединках против боссов и элитных врагов, т.к. ее бонус-атака активируется, если запас здоровья цели ниже 50%. Т.к. дополнительный урон ее навыка «Разовое предложение» опирается на то же условие, Герта не вносит значительного вклада в сражения. Однако стоит отметить, что она одна из немногих персонажей, чьи эйдолоны можно добыть гарантированно — в данном случае, при прохождении Виртуальной вселенной.

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Арлан (Разрушение/Электрический)

В игре, где выживаемость не менее важна, чем способность наносить урон, Арлан просто не стоит риска. Его талант повышает атаку в зависимости от того, насколько низок оставшийся запас здоровья, а навык «Разрушитель кандалов» поглощает здоровье ради урона. Если в группе нет очень хорошего хилера или персонажа, накладывающего щиты, Арлана тяжело удержать в живых — причем настолько, что иногда его присутствие пойдет только во вред остальным персонажам.