Среди героев Mortal Kombat будет Хоумлендер из "Пацанов"

Источники портала Windows Central поделились новой информацией о грядущем Mortal Kombat 12. Инсайдеры подтверждают, что новая часть серии станет неким перезапуском франшизы, на что ранее намекал тизер от разработчиков.

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Игру якобы должны представить в течение ближайших нескольких недель — возможно, на презентации State of Play от PlayStation. Релиз файтинга состоится уже в сентябре на ПК, PlayStation 5, Xbox Series и Nintendo Switch. Однако игру всё ещё могут отложить, если авторам понадобится дополнительное время на полировку.