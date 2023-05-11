Что стоит знать об изменениях в новом сезоне Apex Legends под названием «Арсенал»

В новом сезоне Apex Legends произошли существенные изменения как в игровом процессе, картах, балансе, оружии, так и во многом другом.

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Новый герой

Первое, с чего стоит начать, — это появление нового героя-штурмовика Баллистика. О его способностях более подробно вы можете узнать в наших предыдущем материале.

Изменение локаций

Вернули старую карту «Каньон Кингс», но обновили некоторые локации на ней. Также из уже существующих карт значительным изменениям подвергся «Край света». Обновлён центр карты, западный и восточный фрагменты в частности. Изменены и несколько мест вокруг локации. Также стоит отметить, что лава в центре карты теперь не поднимает вверх, с этого обновления по ней можно ходить (получая урон).

Обновление рейтинговой системы

Рейтинговая система претерпела множество изменений. Большинство из них касаются того, как именно будет осуществляться подбор игроков. Новая система будет приспосабливаться к скиллу игрока и подбирать ему соответствующих противников. Более подробно вы можете ознакомиться в предыдущем материале на эту тему.

Оружейное мастерство

Оружейное мастерство — новая система длительного действия. По сути это система наград за игру на определённом оружии. Всего для каждого оружия доступно 100 уровней и 5 испытаний (за каждый 20 уровней), после выполнения которых можно получить награды. Все испытания и награды для каждого оружия уникальны.

Стрельбище

В 17 сезоне полностью переработали стрельбище, изменив как локацию, так и саму концепцию режима. Теперь вместо небольшой локации, где можно размяться, постреляв по мишеням, нас ожидает огромное место, в котором удобно тренировать стрельбу, тактику и ловкость. При этом все базовые возможности старого стрельбища сохранились и получили свои улучшения.

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