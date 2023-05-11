Зачем Sega купила создателей Angry Birds? Отвечают эксперты

17 апреля Sega объявила о планах по покупке Rovio: финской студии, разработавшей мега-популярную серию Angry Birds. Объем сделки составил 706 млн евро.

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Это далеко не первая попытка крупных ПК-издателей выйти на высоко конкурентный мобильный рынок. Take-Two приобрела Zynga за $12,7 млрд, Electronic Arts потратила $2,1 млрд на Glu Mobile, Microsoft пытается протолкнуть сделку по поглощению Activision Blizzard, которой принадлежит студия King — создательница Candy Crush.

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Но если верить пресс-конференции, прошедшей в штаб-квартире Rovio, партнерство с Sega сулит нечто большее, чем точку опоры на мобильном рынке. По словам президента и CEO холдинга Sega Sammy Харуки Сатоми, переговоры между компаниями начались еще в июне 2022 года. Изначально предметом обсуждения были возможности для совместного сотрудничества, однако позднее начались разговоры насчет поглощения. На Rovio посматривали и другие покупатели, но, как сказал председатель совета директоров Ким Игнатиус, сделка с Sega имела серьезный потенциал для синергии между компаниями.

CEO Rovio Александр Пельти-Норман также подчеркнул, что сотрудники студии позитивно восприняли новости о покупке организации Sega. Многие из них выросли на Sonic the Hedgehog, поэтому перспектива нового партнерства воодушевила значительную часть коллектива.

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Sega нельзя назвать неопытным разработчиком в сфере мобильных продуктов. iOS-версия Super Monkey Ball была одним из релизных тайтлов для магазина App Store в 2008 году — но вскоре как раз вышла оригинальная Angry Birds, которая оставила проект Sega далеко позади. Харуки Сатоми шутит, что тот год был грустным для компании, но если рассуждать со стратегической точки зрения, издатель надеется расширить свою деятельность на глобальном рынке. Опыт Rovio в высокопрофильной разработке и менеджменте проектов призван помочь в этой задаче.

Немалую роль также должна сыграть технология Beacon — платформа Rovio для управления мобильными проектами, публикации, обновлений, статистики и многого другого. По словам Сатоми, Beacon произвела сильное впечатление на руководство Sega: интеграция столь универсального инструмента в проекты издателя будет бесценной.

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