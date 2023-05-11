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Авторы Destiny 2 получат ещё больше денег после очередной победы в суде против читеров

Почти год назад авторы читов для Destiny 2 из Elite Boss Tech согласились выплатить Bungie 13,5 млн долларов в качестве компенсации за ущерб от их деятельности. Однако, судя по всему, история на этом не закончилась.

Авторы Destiny 2 получат ещё больше денег
© Игромания.ру

Борьба с Elite Boss Tech помогла Bungie раскрыть личность одного из участников группы, который, в отличие от других злоумышленников, не сотрудничал со следствием. Им оказался датчанин Дэниел Ларсен, и теперь он должен выплатить авторам Destiny 2 дополнительную компенсацию в размере 16,2 млн долларов.

Отметим, что всего несколько дней назад Bungie отсудила 6,7 млн долларов у площадки LaviCheats. В конце апреля компания выиграла дело против читера Михая Клаудиу-Флорентина из VeteranCheats, получив 12 млн долларов. А в феврале этого года штраф выдали площадке AimJunkies — он составил 4,3 млн долларов. Можно сказать, что 2023-й складывается для Bungie довольно удачно в этом плане.

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