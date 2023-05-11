Авторы Destiny 2 получат ещё больше денег

Почти год назад авторы читов для Destiny 2 из Elite Boss Tech согласились выплатить Bungie 13,5 млн долларов в качестве компенсации за ущерб от их деятельности. Однако, судя по всему, история на этом не закончилась.

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Борьба с Elite Boss Tech помогла Bungie раскрыть личность одного из участников группы, который, в отличие от других злоумышленников, не сотрудничал со следствием. Им оказался датчанин Дэниел Ларсен, и теперь он должен выплатить авторам Destiny 2 дополнительную компенсацию в размере 16,2 млн долларов.