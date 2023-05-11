Автор God of War не делился инсайдерской информацией о Bloodborne

В сети распространяется очередной слух, связанный с потенциальным ремастером или ремейком Bloodborne. В этот раз «инсайдером» стал Дэвид Яффе, создатель серии Twisted Metal и геймдизайнер оригинальной God of War. Однако сам Яффе позже попытался откреститься от громких заявлений.

© Игромания.ру

В оригинальном ролике, который и возродил надежды фанатов, Яффе обсуждал общие слухи о Bloodborne. По его словам, что-то, судя по всему, находится в разработке, но он не знает, что это, ремастер или PC-версия. Он также не знает, когда может произойти потенциальный анонс.

Похоже, что некоторые СМИ и пользователи приняли слова Яффе за эксклюзивную инсайдерскую информацию. Но позже он опубликовал в Twitter небольшое видео, в котором прояснил сказанное ранее. Как оказалось, Яффе вообще ничего не знает о том, что происходит с Bloodborne. Он просто повторил слова знакомой журналистки, которая и поделилась с ним очередным слухом. Кроме того, Яффе не владеет информацией и о грядущей презентации Sony, которая якобы пройдёт этим летом.

Яффе отметил, что если бы у него и была какая-то инсайдерская информация, то он не стал бы её раскрывать. Во-первых, это неуважение к разработчикам, во-вторых — сам он таким просто не занимается. Яффе привёл в пример Marvel's Wolverine, о разработке которой он знал ещё до анонса, но держал язык за зубами.