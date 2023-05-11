Мобильная Honkai Star Rail принесла авторам Genshin Impact более $50 млн

Создатели Genshin Impact выпустили свою новую игру Honkai: Star Rail совсем недавно, 26 апреля, но уже заработали на её мобильной версии более 50 млн долларов.

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Согласно данным AppMagic, 36% выручки пришлось на китайских рынок. Следом идут Япония с 25% и США с 15%. В чарте загрузок продолжает лидировать Китай, а вот Япония и США поменялись местами.

В настоящий момент miHoYo (HoYoverse) занимает в AppStore второе место в топе самых зарабатывающих игровых издателей. А первое место принадлежит Tencent.