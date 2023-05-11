$76.69-0.1384.15-0.76

Инсайдер раскрыл название и детали новой Mortal Kombat

Надёжный инсайдер под ником billbil-kun раскрыл название и пару деталей следующей части Mortal Kombat — Mortal Kombat 1.

Инсайдер раскрыл название и детали новой Mortal Kombat
© Игромания.ру

Судя по всему, NetherRealm Studios и WB Games решили «перезагрузить» номер свежей игры, поскольку ранее предполагалось, что она получил подзаголовок Mortal Kombat 12. Многие пользователи на основе названия предположили, что серию ждёт перезапуск.

Новинку, по данным инсайдера, создают для PC, PS5, Xbox Series и Switch. Стоимость стандартного издания составит 70 долларов, «премиум» обойдётся в 110 долларов, а коллекционная версия (не будет на Switch) — в 250 долларов.

Ранее в сети появился загадочный тизер, намекающий на грядущий анонс файтинга. Предполагается, что релиз игры состоится уже в сентябре.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий