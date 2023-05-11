Инсайдер раскрыл название и детали новой Mortal Kombat

Надёжный инсайдер под ником billbil-kun раскрыл название и пару деталей следующей части Mortal Kombat — Mortal Kombat 1.

Судя по всему, NetherRealm Studios и WB Games решили «перезагрузить» номер свежей игры, поскольку ранее предполагалось, что она получил подзаголовок Mortal Kombat 12. Многие пользователи на основе названия предположили, что серию ждёт перезапуск.

Новинку, по данным инсайдера, создают для PC, PS5, Xbox Series и Switch. Стоимость стандартного издания составит 70 долларов, «премиум» обойдётся в 110 долларов, а коллекционная версия (не будет на Switch) — в 250 долларов.