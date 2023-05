Названы «100 лучших игр всех времен» по версии разработчиков и журналистов

По итогам подсчета баллов был сформирован общий рейтинг «100 лучших игр всех времен». Победителем была признана The Legend of Zelda: Breath of the Wild, которая также получила наибольшее число первых мест от экспертов. На втором месте оказалась The Last of Us, на третьем — Tetris. Четвертое и пятое места заняли Bloodborne и «Ведьмак 3» соответственно.