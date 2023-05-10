Названы «100 лучших игр всех времен» по версии разработчиков и журналистов

Редакция журнала GQ при участии более 230 представителей различных игровых студий и СМИ составила рейтинг из «100 лучших игр всех времен».

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Отмечается, что каждый участник опроса составил свой топ из 10 игр. Каждый тайтл получал баллы в зависимости от позиции в списке: за первое место присуждалось 10 баллов, за второе — 9 баллов и до одного балла за десятое место.

По итогам подсчета баллов был сформирован общий рейтинг «100 лучших игр всех времен». Победителем была признана The Legend of Zelda: Breath of the Wild, которая также получила наибольшее число первых мест от экспертов. На втором месте оказалась The Last of Us, на третьем — Tetris. Четвертое и пятое места заняли Bloodborne и «Ведьмак 3» соответственно.