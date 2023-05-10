Эксперты Digital Foundry сравнили версии Hogwarts Legacy для старых консолей

Эксперты Digital Foundry поделились свежим роликом. На этот раз анализу была подвергнута Hogwarts Legacy, которая в начале месяца вышла на PlayStation 4 и Xbox One. Были затронуты как базовые консоли прошлого поколения, так и PS4 Pro вместе с Xbox One X.

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Невооружённым взглядом заметно сниженное качество текстур. Из-за этого уменьшилось и визуальное разнообразие. Например, каменная кладка больше не прикрыта землёй и не соответствует версиям для текущего поколения. Отмечена и прогрузка текстур прямо перед глазами игрока. На консолях Sony прогрузка не так заметна.

Исчезли и другие декоративные элементы, например, щиты на стенах. Некоторые объекты со сложной формой были заменены на варианты с меньшим числом полигонов. Что касается освещения, то были урезаны многие тени, что особенно заметно возле стен или дверных проёмов. Те, что остались, стали менее детализированными. Удивительно, но проблема с освещением не затронула PlayStation 4, но есть на Xbox One X.

Загрузка при входе в здания или «быстром перемещении» была заметно увеличена. Как показал эксперт, открытие двери в помещение может занимать 8 секунд, в то время как на текущем поколении это происходит практически моментально. Переход в другие локации может занимать больше минуты.

Количество FPS на Xbox зачастую нестабильно и колеблется в районе 36 кадров в секунду. На консолях Sony ситуация лучше — в среднем игра удерживает 39 кадров на PS4 и 44 кадра на PS4 Pro.