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В Minecraft могут появиться существа и текстуры из Sonic the Hedgehog в новом аддоне

В 2021 году Minecraft получила дополнение в тематике Sonic the Hedgehog. Похоже, что фанатов ждёт ещё больше контента с синим ежом. Сообщается, что данные об аддоне Sonic Textures появились в магазине Xbox.

В Minecraft могут появиться существа из Sonic the Hedgehog
© Игромания.ру

Если первое дополнение в корне меняло привычные правила и отправляло фанатов на воссозданные локации из классических частей «Соника», то возможная новинка должна обновить обычную Minecraft. Судя по изображению, существа из «Соника» заменят привычных обитателей кубического мира, а окружение будет напоминать локации из Sonic the Hedgehog.

Других подробностей о дополнении нет. Если утечка действительно правдивая, то анонса можно ожидать в ближайшее время. Ранее авторы Minecraft объявляли и о других коллаборациях: Dungeons & Dragons, Mega Man X, «Аватар: Легенда об Аанге».

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