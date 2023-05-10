Разработчики и эксперты составили топ-100 лучших игр в истории
Издание GQ составило топ-100 лучших видеоигр в истории. Для выбора топа журналисты привлекли уважаемых разработчиков, стримеров, блогеров и самых разных экспертов из игровой индустрии.
Лидером топа стала The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2017 года — одна из самых популярных и признанных критиками и геймерами игра. Вторую строчку заняла постапокалиптическая драма The Last of Us, вышедшая в 2013 году. А на третьем месте расположился «Тетрис», который разработал советский инженер Алексей Пажитнов.
В топ-10 также вошли небезызвестные Bloodborne, «Ведьмак 3», Mass Effect 2, Metal Gear Solid, Portal 2, Dark Souls и Half-Life 2.
Топ-20 игр всех времён по версии издания GQ
- The Legend of Zelda: Breath of the Wild (2017).
- The Last of Us (2013).
- «Тетрис» (1985).
- Bloodborne (2015).
- «Ведьмак 3: Дикая Охота» (2015).
- Mass Effect 2 (2010).
- Metal Gear Solid (1998).
- Portal 2 (2011).
- Dark Souls (2011).
- Half-Life 2 (2004).
- Resident Evil 4 (2005).
- Disco Elysium (2019).
- The Legend of Zelda: Ocarina of Time (1998).
- Super Mario World (1990).
- Red Dead Redemption 2 (2018).
- The Elder Scrolls 5: Skyrim (2011).
- Final Fantasy 7 (1997).
- Super Mario 64 (1996).
- Doom (1993).
- Elden Ring (2022).
Полная версия топа доступна по этой ссылке.