Разработчики и эксперты составили топ-100 лучших игр в истории

Издание GQ составило топ-100 лучших видеоигр в истории. Для выбора топа журналисты привлекли уважаемых разработчиков, стримеров, блогеров и самых разных экспертов из игровой индустрии.

Лидером топа стала The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2017 года — одна из самых популярных и признанных критиками и геймерами игра. Вторую строчку заняла постапокалиптическая драма The Last of Us, вышедшая в 2013 году. А на третьем месте расположился «Тетрис», который разработал советский инженер Алексей Пажитнов.