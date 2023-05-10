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Разработчики и эксперты составили топ-100 лучших игр в истории

Издание GQ составило топ-100 лучших видеоигр в истории. Для выбора топа журналисты привлекли уважаемых разработчиков, стримеров, блогеров и самых разных экспертов из игровой индустрии.

Разработчики и эксперты составили топ-100 лучших игр в истории
© Чемпионат.com

Лидером топа стала The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2017 года — одна из самых популярных и признанных критиками и геймерами игра. Вторую строчку заняла постапокалиптическая драма The Last of Us, вышедшая в 2013 году. А на третьем месте расположился «Тетрис», который разработал советский инженер Алексей Пажитнов.

В топ-10 также вошли небезызвестные Bloodborne, «Ведьмак 3», Mass Effect 2, Metal Gear Solid, Portal 2, Dark Souls и Half-Life 2.

Топ-20 игр всех времён по версии издания GQ

  1. The Legend of Zelda: Breath of the Wild (2017).
  2. The Last of Us (2013).
  3. «Тетрис» (1985).
  4. Bloodborne (2015).
  5. «Ведьмак 3: Дикая Охота» (2015).
  6. Mass Effect 2 (2010).
  7. Metal Gear Solid (1998).
  8. Portal 2 (2011).
  9. Dark Souls (2011).
  10. Half-Life 2 (2004).
  11. Resident Evil 4 (2005).
  12. Disco Elysium (2019).
  13. The Legend of Zelda: Ocarina of Time (1998).
  14. Super Mario World (1990).
  15. Red Dead Redemption 2 (2018).
  16. The Elder Scrolls 5: Skyrim (2011).
  17. Final Fantasy 7 (1997).
  18. Super Mario 64 (1996).
  19. Doom (1993).
  20. Elden Ring (2022).

Полная версия топа доступна по этой ссылке.

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