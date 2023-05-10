$76.69-0.1384.15-0.76

Российский стример сыграл 93 матча в CS:GO подряд — он не спал почти четыре дня

Стример из Самары Тимур Zarbey7 Зарбаев провёл 84-часовую трансляцию по шутеру Counter-Strike: Global Offensive.

Российский стример сыграл 93 матча в CS:GO подряд
© Чемпионат.com

Геймер планировал провести 100 игр без перерыва, но сдался незадолго до финиша марафона — когда до цели оставалось семь полных матчей, Zarbey7 без объяснения причин закрыл клиент CS:GO и завершил стрим.

Зрители стрима и любители CS:GO всерьёз беспокоились за здоровье Зарбаева. После трёх суток без сна он почти перестал общаться с чатом и не отвечал даже другу, который помогал ему в проведении челленджа.

Сам стример после отдыха отметил своё ужасное самочувствие в последние часы, но был расстроен, что не смог дотерпеть до конца — сейчас Тимур раздумывает над повторением марафона.

В конце стрима я думал, что давно уснул и мне всё это снится, а моя фантазия делает вид, что я ещё в строю. По-настоящему подумал, что могу упасть в обморок или около того. Сейчас в душе только полное расстройство, злость на себя и апатия…

В 2020 году стример Jucs33 суммарно провёл в эфире более 606 часов за 30 дней — он спал по два-три часа в сутки.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий