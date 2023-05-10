Реклама GTA 6 может появиться на улицах уже этим летом

На западном форуме был опубликован документ, якобы связанный с Take-Two. Согласно бумаге, в скором времени в Майами может начаться реклама крупнобюджетной игры.

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Если документ действительно настоящий, то в конце лета 2023 года начнётся маркетинговая кампания. Изображение будет вывешено на гостинице The Guild Downtown, которая хорошо просматривается с самой длинной улицы Майами — Biscayne Boulevard.

Игроки сразу предположили, что это может быть связано с Grand Theft Auto 6, ведь Rockstar Games находится под крылом Take-Two. Из сентябрьской утечки стало известно, что в игре будет город Вайс-Сити, аналог Майами. Подобный рекламный ход мог бы положительно повлиять на продажи будущей новинки.