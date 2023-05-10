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Star Wars Jedi Survivor и Dead Island 2 стали лидерами в топе продаж за апрель

Был опубликован чарт продаж видеоигр за апрель в Великобритании. Было продано 2,2 млн игр для PC и консолей. Это на 8% меньше, чем в апреле 2022 года. Учитываются как цифровые, так и физические копии.

Star Wars Jedi: Survivor и Dead Island 2 стали лидерами в топе продаж за апрель
© Игромания.ру

Возглавила топ продаж Star Wars Jedi: Survivor, издатель которой остался в восторге от успехов игры. Продажи выросли на 31% по сравнению с Jedi: Fallen Order. Отмечено, что на цифровые копии пришлось 66% продаж. Следом идёт зомби-боевик Dead Island 2, а закрывает тройку лидеров FIFA 23.

PlayStation 5 вновь стала самой продаваемой консолью в Великобритании, но её стали покупать на 35% реже, чем в марте. Продажи Xbox Series упали на 32%, но отмечен рост на 8% в сравнении с апрелем 2022 года.

Зато на 26% выросли продажи Nintendo Switch. В основном это произошло из-за тематической консоли в стиле приключения The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, которое выйдет 12 мая, но уже попало в сеть.

В прошлом месяце в Великобритании было продано чуть менее 487 тысяч игровых аксессуаров, что на 21% меньше, чем в марте, и на 6% меньше, чем в апреле 2022 года. Белый контроллер DualSense для PlayStation 5 вновь занял первую строчку в топе продаж, а геймпад Xbox в расцветке «карбоновый чёрный» потерял лидерство и закрывает топ-3.

Топ-10 игр за апрель (цифра и розница)

  • Star Wars Jedi: Survivor;
  • Dead Island 2;
  • FIFA 23;
  • Grand Theft Auto V;
  • Hogwarts Legacy;
  • Call of Duty: Modern Warfare II;
  • ремейк Resident Evil 4;
  • Red Dead Redemption 2;
  • WWE 2K23;
  • NBA 2K23.
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