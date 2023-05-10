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Пуаро перемещается в современность в новом детективе по Агате Кристи

Разработчики из Microids Studio Lyon анонсировали новое переосмысление классической детективной истории Агаты Кристи под названием Agatha Christie – Murder on the Orient Express.

Анонсирована новая игра про Эркюля Пуаро
© Игромания.ру

Действие этой версии «Восточного экспресса» развернётся в 2023 году, а знакомое дело Эркюля Пуаро обрастёт новыми деталями. Завязка, впрочем, похожа — сыщику придётся раскрыть убийство, которое произошло в одном из вагонов поезда.

В сюжет приключения от третьего лица добавили нового персонажа по имени Джоанна Лок — её линия связана с некими флэшбеками, в рамках которых игрок сможет покидать стены экспресса. А в роли Пуаро пользователям придётся раскрывать различные загадки и исследовать занятные предметы, доступные во всевозможных главах истории.

Кроме того, персонажи будут общаться с подозреваемыми и другими участниками сюжета, пытаясь найти разгадку местной тайны. Релиз игры запланирован на четвёртый квартал 2023 года для консолей и PC, игрокам будет доступен дубляж на английском, немецком и французском языках.

Скриншоты

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