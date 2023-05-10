Замену серии FIFA могут показать уже в середине июля

Инсайдер Том Хендерсон сообщает, что новую игру на замену серии FIFA покажут уже в середине июля — речь идёт про EA Sports FC 24. О смене названия серии футбольных симуляторов стало известно ещё в прошлом году — причиной оказалось прекращение сотрудничества между EA и FIFA. По данным Хендерсона, новую игру франшизы покажут 12 или 13 июля, хотя даты ещё могут изменить.