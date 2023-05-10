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Замену серии FIFA от EA могут показать уже в середине июля

Инсайдер Том Хендерсон сообщает, что новую игру на замену серии FIFA покажут уже в середине июля — речь идёт про EA Sports FC 24. О смене названия серии футбольных симуляторов стало известно ещё в прошлом году — причиной оказалось прекращение сотрудничества между EA и FIFA. По данным Хендерсона, новую игру франшизы покажут 12 или 13 июля, хотя даты ещё могут изменить.

Замену серии FIFA могут показать уже в середине июля
© Игромания.ру

В рамках анонса расскажут о ключевых особенностях проекта после смены названия серии, а ещё продемонстрируют ключевой арт и запустят предзаказы. Релиз игры состоится во втором финансовом квартале 2024 года — речь идёт про период с 1 августа по 31 октября 2023-го.

Ранее стало известно, что FIFA 23 показала крупнейший запуск серии и за шесть месяцев обошла общие продажи FIFA 22.

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