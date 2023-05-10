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Valve уточнила правила Steam по использованию детского труда и попрошайничества

Корпорация Valve обновила правила пользования сервисом Steam. Они призваны улучшить взаимодействие между участниками сообщества, а также защитить пользователей от мошенников. Теперь различные пункты станут более ясными, а некоторые ситуации получили уточнение.

Valve обновила правила пользования Steam
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Например, нельзя эксплуатировать несовершеннолетних, призывать к насилию и обманывать, представляясь другим человеком. Эти и подобные действия относятся к противозаконным. Также нельзя публиковать запрещённый или неуместный контент. Исключением станет размещение тематического контента в игровых центрах (например, в играх для взрослых). Нельзя нарушать и личные границы других пользователей. К этим действиям относят выкладывание личной информации в общий доступ, воровство, публикация клеветы или враждебных высказываний. Так поступать нельзя и с сотрудниками Steam.

Запрещена коммерческая деятельность. За реальные деньги нельзя продавать игровые предметы, аккаунты и другой контент. К этому разделу отнесли и попрошайничество, а также рекламу, проведение конкурсов и вовлечение в азартные игры.

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