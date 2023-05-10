Valve обновила правила пользования Steam

Корпорация Valve обновила правила пользования сервисом Steam. Они призваны улучшить взаимодействие между участниками сообщества, а также защитить пользователей от мошенников. Теперь различные пункты станут более ясными, а некоторые ситуации получили уточнение.

Например, нельзя эксплуатировать несовершеннолетних, призывать к насилию и обманывать, представляясь другим человеком. Эти и подобные действия относятся к противозаконным. Также нельзя публиковать запрещённый или неуместный контент. Исключением станет размещение тематического контента в игровых центрах (например, в играх для взрослых). Нельзя нарушать и личные границы других пользователей. К этим действиям относят выкладывание личной информации в общий доступ, воровство, публикация клеветы или враждебных высказываний. Так поступать нельзя и с сотрудниками Steam.