Valve обновила правила пользования Steam

Valve уточнила правила Steam по использованию детского труда и попрошайничества
Корпорация Valve обновила правила пользования сервисом Steam. Они призваны улучшить взаимодействие между участниками сообщества, а также защитить пользователей от мошенников. Теперь различные пункты станут более ясными, а некоторые ситуации получили уточнение.
Например, нельзя эксплуатировать несовершеннолетних, призывать к насилию и обманывать, представляясь другим человеком. Эти и подобные действия относятся к противозаконным. Также нельзя публиковать запрещённый или неуместный контент. Исключением станет размещение тематического контента в игровых центрах (например, в играх для взрослых). Нельзя нарушать и личные границы других пользователей. К этим действиям относят выкладывание личной информации в общий доступ, воровство, публикация клеветы или враждебных высказываний. Так поступать нельзя и с сотрудниками Steam.
Запрещена коммерческая деятельность. За реальные деньги нельзя продавать игровые предметы, аккаунты и другой контент. К этому разделу отнесли и попрошайничество, а также рекламу, проведение конкурсов и вовлечение в азартные игры.