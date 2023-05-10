$76.82-1.7984.91-2.09

FIFA 23 стала самым успешным футбольным симулятором в истории

9 мая Electronic Arts опубликовала финансовый отчёт за последний квартал, завершившийся 31 марта 2023 года. Как сообщило издательство, продажи FIFA 23 превзошли все ожидания — она уже обошла по общему тиражу прошлогоднюю FIFA 22.

FIFA 23 стала самым успешным футбольным симулятором в истории
© Чемпионат.com

Таким образом, FIFA 23 стала стала самой успешной игрой в серии за её 30-летнюю историю. Как отметили в Electronic Arts, игры-сервисы приносят компании около 75% выручки. Помимо самой «Фифы» немалый доход канадцам принесли Apex Legends, а также The Sims 4, чья общая аудитория недавно превысила 70 млн человек.

Невероятный успех FIFA 23 только укрепил позиции EA на рынке футбольных симуляторов. Уже этой осенью компания откажется от культового бренда в пользу собственного EA Sports FC. Первые детали футсима появятся в июле.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий