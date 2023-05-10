FIFA 23 стала самым успешным футбольным симулятором в истории

9 мая Electronic Arts опубликовала финансовый отчёт за последний квартал, завершившийся 31 марта 2023 года. Как сообщило издательство, продажи FIFA 23 превзошли все ожидания — она уже обошла по общему тиражу прошлогоднюю FIFA 22.

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Таким образом, FIFA 23 стала стала самой успешной игрой в серии за её 30-летнюю историю. Как отметили в Electronic Arts, игры-сервисы приносят компании около 75% выручки. Помимо самой «Фифы» немалый доход канадцам принесли Apex Legends, а также The Sims 4, чья общая аудитория недавно превысила 70 млн человек.