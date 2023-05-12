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Хакерша Empress объявила о скором взломе игры Resident Evil 4 Remake

Хакерша Empress опубликовала в своем Telegram-канале чистые файлы игры Resident Evil 4 Remake, что может говорить о скором взломе нового проекта Capcom. В подлинности магнитной ссылки убедился корреспондент "Газеты.Ru".

Хакерша Empress объявила о скором взломе игры Resident Evil 4 Remake
© Capcom

"Скачайте чистые файлы Resident Evil 4 отсюда… Здесь есть все файлы, которые понадобятся для того, чтобы играть в мою взломанную версию. Как обычно, скачивайте и ждите кряк", — сообщила хакерша.

Отмечается, что при взломе игры Assassin's Creed: Valhalla Complete Edition первый рабочий кряк появился спустя сутки после публикации Empress чистых файлов для запуска. Это может свидетельствовать о том, что до взлома Resident Evil 4 Remake остались считанные дни.

Empress анонсировала взлом ремейка Resident Evil 4 в марте нынешнего года. Игра защищена современной версией антипиратской системы Denuvo, которую хакерша уже неоднократно обходила.

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