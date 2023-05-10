Авторы «Человека-паука 2» верят, что это будет лучшая игра студии
Нарративный директор второго «Человека-паука» верит, что игра может стать лучшим творением студии Insomniac.
По словам Джона Пакетта, вся команда усердно трудится над тем, чтобы достичь подобного результата. Кроме того, разработчики очень ждут момента, когда смогут раскрыть детали новинки для игроков. При этом в дополнительные подробности по вопросу автор вдаваться пока не стал.
Если слова создателя окажутся правдивыми, то игра «обгонит» по качеству не только первую часть «Человека-паука» и историю Майлза Моралеса, но и другие серии Insomniac — Resistance, Ratchet & Clank и Spyro. Возможно, что новости про игру огласят на грядущем показе PlayStation, который якобы пройдёт на неделе с 22 по 28 мая. Вероятно, речь идёт про 25 мая. Дата релиза самого «Человека-паука 2», по слухам, намечена на сентябрь.
Недавно, кстати, вышел и комикс-приквел ко второй части истории Питера Паркера.