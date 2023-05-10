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Авторы «Человека-паука 2» верят, что это будет лучшая игра студии

Нарративный директор второго «Человека-паука» верит, что игра может стать лучшим творением студии Insomniac.

Авторы «Человека-паука 2» верят, что это будет лучшая игра студии
© Игромания.ру

По словам Джона Пакетта, вся команда усердно трудится над тем, чтобы достичь подобного результата. Кроме того, разработчики очень ждут момента, когда смогут раскрыть детали новинки для игроков. При этом в дополнительные подробности по вопросу автор вдаваться пока не стал.

Если слова создателя окажутся правдивыми, то игра «обгонит» по качеству не только первую часть «Человека-паука» и историю Майлза Моралеса, но и другие серии Insomniac — Resistance, Ratchet & Clank и Spyro. Возможно, что новости про игру огласят на грядущем показе PlayStation, который якобы пройдёт на неделе с 22 по 28 мая. Вероятно, речь идёт про 25 мая. Дата релиза самого «Человека-паука 2», по слухам, намечена на сентябрь.

Недавно, кстати, вышел и комикс-приквел ко второй части истории Питера Паркера.

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