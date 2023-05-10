Хакерша обещает взломать Resident Evil 4 в ближайшие дни

Хакерша EMPRESS, взявшаяся за взлом ремейка Resident Evil 4, опубликовала чистые файлы игры, которые понадобятся для грядущего бета-теста. Это говорит о том, что пиратская версия тайтла может появиться на торрентах уже в ближайшие дни.

© Cq.ru

Учитывая опыт взлома Assassin's Creed: Valhalla Complete Edition, первый рабочий кряк Resident Evil 4 Remake может появиться примерно через сутки с момента публикации ссылки на файлы игры. Бета-тест займет еще около дня, после чего финальная версия взломанной Resident Evil 4 появится на торрентах.