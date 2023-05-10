Ютубер сравнил RTX 4070 и RTX 4070 Ti в 40 играх

Блогер с канала Hardware Unboxed провел масштабное сравнение видеокарт NVIDIA GeForce RTX 4070 и RTX 4070 Ti в 40 различных играх. Ютубер показал тесты в трех самых популярных разрешениях: 1080p, 1440p и 4K.

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Тесты были проведены в таких играх, как The Callisto Protocol, The Last of Us, A Plague Tale: Requiem, Cyberpunk 2077, Star Wars Jedi: Survivor, Hogwarts Legacy и других.

При разрешении 1080p RTX 4070 уступает RTX 4070 Ti на 16%.

При 1080p разница составляет уже 19% в пользу Ti-версии.

При 4K Ti-версия видеокарты превышает младшую модель на 26%.

Нагляднее всего разница заметна в Cyberpunk 2077 и «Хогвартсе». В Hardware Unboxed пришли к следующим выводам:

Тесты в 1080p:

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Тесты в 1440p:

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Тесты в 4K:

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