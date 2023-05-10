$76.82-1.7984.91-2.09

Ютубер сравнил GeForce RTX 4070 и RTX 4070 Ti в 40 играх и вынес вердикт

Блогер с канала Hardware Unboxed провел масштабное сравнение видеокарт NVIDIA GeForce RTX 4070 и RTX 4070 Ti в 40 различных играх. Ютубер показал тесты в трех самых популярных разрешениях: 1080p, 1440p и 4K.

Ютубер сравнил RTX 4070 и RTX 4070 Ti в 40 играх
© NVIDIA

Тесты были проведены в таких играх, как The Callisto Protocol, The Last of Us, A Plague Tale: Requiem, Cyberpunk 2077, Star Wars Jedi: Survivor, Hogwarts Legacy и других.

В Hardware Unboxed пришли к следующим выводам:
  • При разрешении 1080p RTX 4070 уступает RTX 4070 Ti на 16%.
  • При 1080p разница составляет уже 19% в пользу Ti-версии.
  • При 4K Ti-версия видеокарты превышает младшую модель на 26%.
  • Нагляднее всего разница заметна в Cyberpunk 2077 и «Хогвартсе».

Тесты в 1080p:

Соцсети

Тесты в 1440p:

Соцсети

Тесты в 4K:

Соцсети

Ютубер не советует переплачивать за RTX 4070 Ti. В этом ценовом сегменте лучше обратить внимание на RX 7900 XT c 20 ГБ VRAM или ограничиться обычной RTX 4070.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий