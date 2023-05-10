Ютубер сравнил RTX 4070 и RTX 4070 Ti в 40 играх

Ютубер сравнил GeForce RTX 4070 и RTX 4070 Ti в 40 играх и вынес вердикт
Блогер с канала Hardware Unboxed провел масштабное сравнение видеокарт NVIDIA GeForce RTX 4070 и RTX 4070 Ti в 40 различных играх. Ютубер показал тесты в трех самых популярных разрешениях: 1080p, 1440p и 4K.
Тесты были проведены в таких играх, как The Callisto Protocol, The Last of Us, A Plague Tale: Requiem, Cyberpunk 2077, Star Wars Jedi: Survivor, Hogwarts Legacy и других.
В Hardware Unboxed пришли к следующим выводам:
- При разрешении 1080p RTX 4070 уступает RTX 4070 Ti на 16%.
- При 1080p разница составляет уже 19% в пользу Ti-версии.
- При 4K Ti-версия видеокарты превышает младшую модель на 26%.
- Нагляднее всего разница заметна в Cyberpunk 2077 и «Хогвартсе».
Тесты в 1080p:
Соцсети
Тесты в 1440p:
Соцсети
Тесты в 4K:
Соцсети
Ютубер не советует переплачивать за RTX 4070 Ti. В этом ценовом сегменте лучше обратить внимание на RX 7900 XT c 20 ГБ VRAM или ограничиться обычной RTX 4070.