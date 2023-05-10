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В России восстанавливается спрос на игровые приставки

Российские продавцы электроники и маркетплейсы обратили внимание на увеличение интереса со стороны россиян к игровым консолям в первом квартале текущего года, сообщает «Коммерсант».

В России восстанавливается спрос на игровые приставки
© globallookpress.com

В частности, в Ozon спрос на них вырос в 2,8 раза. Средний чек на эту категорию изменился в большую сторону на 24% год к году.

Средняя стоимость устройств Nintendo составила 6,7 тыс. рублей, Playstation — 8,2 тыс. рублей, Xbox — 4,5 тыс. рублей. Кроме того, зафиксировано увеличение количества продавцов этих категорий устройств на площадке. Рост оценивается в 77%.

В «М.Видео-Эльдорадо» указали на «двузначный рост» продаж игровых консолей по итогам первых четырех месяцев. Тренд связывают с тем, что в магазине есть востребованные новинки. Речь идет, в частности, о PlayStation VR2. Еще одна причина - «свободный доступ к игровой валюте и подпискам», говорят в ретейлере. Там добавляют, что сервис по установке игр для платформ PlayStation и Steam, запущенный в апреле, способствует привлекательности гейминга.

На классифайдах также увеличились продажи приставок. Согласно данным «Авито», в первом квартале спрос на электронику японской Nintendo возрос на 27% к прошлому году, продажи консолей Sony PlayStation и Xbox увеличились на 22% и 15% соответственно.

В 2022 году рынок рухнул на 30% в денежном выражении в связи с ограничением поставок. По словам собеседников, ситуация начала налаживаться с запуском параллельного импорта.

Ранее японский разработчик игровых консолей Nintendo сообщил о планах минимизировать свое присутствие на территории Российской Федерации. Компания намерена соблюдать такой режим как минимум до конца 2025 года. Это обусловлено наличием у Nintendo обязательств перед покупателями по гарантийному обслуживанию и ремонту товаров.

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