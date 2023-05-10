Авторы игр Pokemon анонсировали новый приключенческий экшен
Создатели игр Pokemon из Game Freak и издательство Private Division анонсировали новый приключенческий экшен под кодовым названием Project Bloom.
Проект, который является новой IP, находится на ранней стадии разработки, а его релиз запланирован на 2026 финансовый год, то есть не раньше апреля 2025 года. Платформы неизвестны. Пока у Project Bloom есть только атмосферное изображение.
Как сообщается Game Freak, новая игра отличается «смелостью и тоном» от всего того, что студия делала в прошлом. Private Division, сотрудничество с которой рассматривалось самого начала, станет первым западным издателем в истории культового японского разработчика.