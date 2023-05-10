Авторы игр Pokemon анонсировали новый приключенческий экшен

Создатели игр Pokemon из Game Freak и издательство Private Division анонсировали новый приключенческий экшен под кодовым названием Project Bloom.

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Проект, который является новой IP, находится на ранней стадии разработки, а его релиз запланирован на 2026 финансовый год, то есть не раньше апреля 2025 года. Платформы неизвестны. Пока у Project Bloom есть только атмосферное изображение.