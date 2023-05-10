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Авторы Total War Warhammer 3 рассказали о будущих дополнениях и поддержке игры

Creative Assembly представила дорожную карту с планом поддержки Total War: Warhammer III на следующие 12 месяцев. Игроков ждут три крупных обновления, каждое из которых получит DLC, а также несколько промежуточных патчей. Отметим ключевые моменты:

Авторы Total War Warhammer 3 рассказали о будущих дополнениях
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  • обновление 3.1, релиз — последняя неделя мая: эндгейм-сценарии для гномов Хаоса; семь новых юнитов; новый легендарный герой; различные исправления ошибок, сбоев и так далее;
  • обновление 4.0, релиз — лето 2023 года: дополнение Shadows of Change, в центре которого Тзинч, Катай и Кислев с новыми легендарными лордами, юнитами и так далее; бесплатный легендарный герой; достижения для Immortal Empires; обновления рас, ИИ и не только;
  • обновление 5.0, релиз — зима 2023 года: дополнение Thrones of Decay, в центре которого Нургл, Империя и Гномы с новыми легендарными лордами, кампаниями и не только; бесплатный легендарный герой; новый легендарный артефакт The Nemesis Crown; обновления рас и многое другое;
  • обновление 6.0, релиз — весна 2024 года: новое DLC: новые легендарные лорды; бесплатный легендарный герой и прочие улучшения.

Пошаговая стратегия Total War: Warhammer III доступна на PC. Сегодня разработчики выпустили к ней патч 3.0.1, который исправляет производительность. Напомним, что игра официально не продаётся в России, а фанаты своими силами перевели дополнение Forge of the Chaos Dwarfs.

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