Стало известно, когда ждать новую Dragon Age

EA планирует выпустить Dragon Age Dreadwolf и новую Skate не раньше апреля 2024 года
EA представила свежий финансовый отчёт, который раскрывает планы компании на будущие релизы. Так, к примеру, долгожданную Dragon Age: Dreadwolf и новую Skate не стоит ожидать раньше апреля 2024 года.
- Lord of the Rings: Heroes of Middle Earth (первый квартал 2024 ф.г.);
- Super Mega Baseball 4 (первый квартал 2024 ф.г.);
- F1 (первый квартал 2024 ф.г.);
- Immortals of Aveum (второй квартал 2024 ф.г.);
- Madden 24 (второй квартал 2024 ф.г.);
- EAS FC (второй квартал 2024 ф.г.);
- NHL 24 (третий квартал 2024 ф.г.);
- две неанонсированные игры — один проект EA Sports и один проект в гоночном жанре.
Таким образом, EA подтвердила раннюю информацию инсайдера Тома Хендерсона о том, что Dragon Age: Dreadwolf не выйдет в 2023 году. Что касается новой Skate, то её вряд ли кто-то ждал в этом году. Хендерсон также прокомментировал неанонсированные игры EA, которые должны выйти до 31 марта 2024 года. По его словам, речь, скорее всего, идёт о новых EA Sports UFC (после которой может быть переход к Fight Night) и WRC. Хендерсон также напомнил, что NCAA должны выпустить в третьем квартале 2024 года. А вот о Battlefield пока нет никаких свежих новостей.