Стало известно, когда ждать новую Dragon Age

Таким образом, EA подтвердила раннюю информацию инсайдера Тома Хендерсона о том, что Dragon Age: Dreadwolf не выйдет в 2023 году. Что касается новой Skate, то её вряд ли кто-то ждал в этом году. Хендерсон также прокомментировал неанонсированные игры EA, которые должны выйти до 31 марта 2024 года. По его словам, речь, скорее всего, идёт о новых EA Sports UFC (после которой может быть переход к Fight Night) и WRC. Хендерсон также напомнил, что NCAA должны выпустить в третьем квартале 2024 года. А вот о Battlefield пока нет никаких свежих новостей.