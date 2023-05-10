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EA планирует выпустить Dragon Age Dreadwolf и новую Skate не раньше апреля 2024 года

EA представила свежий финансовый отчёт, который раскрывает планы компании на будущие релизы. Так, к примеру, долгожданную Dragon Age: Dreadwolf и новую Skate не стоит ожидать раньше апреля 2024 года.

Стало известно, когда ждать новую Dragon Age
© Игромания.ру
Согласно отчёту, до 31 марта 2024 года EA планирует выпустить:
  • Lord of the Rings: Heroes of Middle Earth (первый квартал 2024 ф.г.);
  • Super Mega Baseball 4 (первый квартал 2024 ф.г.);
  • F1 (первый квартал 2024 ф.г.);
  • Immortals of Aveum (второй квартал 2024 ф.г.);
  • Madden 24 (второй квартал 2024 ф.г.);
  • EAS FC (второй квартал 2024 ф.г.);
  • NHL 24 (третий квартал 2024 ф.г.);
  • две неанонсированные игры — один проект EA Sports и один проект в гоночном жанре.

Таким образом, EA подтвердила раннюю информацию инсайдера Тома Хендерсона о том, что Dragon Age: Dreadwolf не выйдет в 2023 году. Что касается новой Skate, то её вряд ли кто-то ждал в этом году. Хендерсон также прокомментировал неанонсированные игры EA, которые должны выйти до 31 марта 2024 года. По его словам, речь, скорее всего, идёт о новых EA Sports UFC (после которой может быть переход к Fight Night) и WRC. Хендерсон также напомнил, что NCAA должны выпустить в третьем квартале 2024 года. А вот о Battlefield пока нет никаких свежих новостей.

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