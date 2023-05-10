Hollow Knight: Silksong не выйдет в ближайшее время

Выход игры Hollow Knight: Silksong был отложен на неопределенный срок. Об этом сообщил представитель команды разработчиков проекта Team Cherry Мэттью Гриффин в своем Twitter-аккаунте.
"Привет, ребята, быстрое сообщение насчет Silksong. Мы планировали выпустить ее в первой половине 2023 года, но разработка все еще продолжается. Нам нравится то, что у нас получается, игра стала довольно большой, поэтому нам понадобится побольше времени, чтобы сделать ее настолько хорошей, насколько получится. Ожидается новые подробности ближе к дате релиза", — написал Гриффин.
Таким образом, Hollow Knight: Silksong осталась без даты релиза. Анонс игры впервые состоялся в 2019 году — ожидается, что она будет выпущена для ПК, PlayStation, Xbox и Nintendo Switch. Silksong является продолжением метроидвании Hoolow Knight, чей релиз состоялся в 2017 году.
Ранее "Газета.Ru" рассказывала о том, что в сети был опубликован тизер-трейлер к грядущей игре Payday 3. Игра создается на игровом движке Unreal Engine 4. Ее релиз запланирован на 2023 год на ПК, PlayStation 5, Xbox Series X/S и Nintendo Switch.