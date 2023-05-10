Hollow Knight: Silksong не выйдет в ближайшее время

"Привет, ребята, быстрое сообщение насчет Silksong. Мы планировали выпустить ее в первой половине 2023 года, но разработка все еще продолжается. Нам нравится то, что у нас получается, игра стала довольно большой, поэтому нам понадобится побольше времени, чтобы сделать ее настолько хорошей, насколько получится. Ожидается новые подробности ближе к дате релиза", — написал Гриффин.