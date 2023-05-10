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Выход Call of Duty Warzone Mobile отложен на пару месяцев

Релиз Call of Duty Warzone Mobile откладывается. В сети появилась информация, что игра выйдет осенью. Релиз состоится к 1 ноября этого года.

Выход Call of Duty Warzone Mobile отложен на пару месяцев
© droidnews.ru

Стоит отметить, что поскольку релиз намечен к началу ноября, игра может выйти и раньше. Пока что никаких уточнений по поводу конкретной даты релиза не поступало. Многие пользователи ожидали, что релиз игры состоится уже 15 мая, поэтому для многих новости о переносе игры стали неприятной неожиданностью.

Стоит отметить, что для некоторых фанатов слухи о переносе не вызвали удивления. Ведь уже 10 ноября ожидается выход новой части франшизы, поэтому некоторые предположили, что сдвиг релиза Call of Duty Warzone Mobile как раз связан в этим событием.

А что думаете об Call of Duty Warzone Mobile вы? Делитесь своим мнением о новой мобильной игре серии Call of Duty.

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