Разработчики улучшили производительность The Last of Us на ПК

Студия Naughty Dog выпустила уже девятый патч для ПК-версии The Last of Us. В этот раз авторы вновь сфокусировались на повышении производительности и стабильности игры, а также на уменьшении времени компиляции шейдеров. Кроме того, с новым патчем проект куда лучше использует ресурсы процессора.