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В Epic Games Store бесплатно дарят дополнение «Жажда приключений» для The Sims 4

Цифровой магазин Epic Games Store запустил бесплатную раздачу набора из трёх дополнений для игры The Sims 4. Бандл называется «Жажда приключений», в него вошли:

В Epic Games Store бесплатно дарят дополнение «Жажда приключений» для The Sims 4
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Забрать каталог дополнений можно до 18 мая. Он доступен и в России, для того, чтобы его добавить в библиотеку, нужно объединить аккаунт Epic Games с аккаунтом EA. Какую игру EGS раздаст следом, пока неизвестно.

В этом году The Sims 4 исполнится девять лет — всё это время EA поддерживает игру дополнениями и различными апдейтами, расширяющими геймплей. Как рассказал продюсер серии Филипп Ринг, аудитория игры достигла невероятных 70 млн человек. Это рекорд франшизы.

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