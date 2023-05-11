В Epic Games Store бесплатно дарят дополнение «Жажда приключений» для The Sims 4

Цифровой магазин Epic Games Store запустил бесплатную раздачу набора из трёх дополнений для игры The Sims 4. Бандл называется «Жажда приключений», в него вошли:

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Забрать каталог дополнений можно до 18 мая. Он доступен и в России, для того, чтобы его добавить в библиотеку, нужно объединить аккаунт Epic Games с аккаунтом EA. Какую игру EGS раздаст следом, пока неизвестно.