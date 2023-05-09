NVIDIA подарит бесплатную копию долгожданной Diablo 4 всем покупателям видеокарт RTX 40XX

Blizzard Entertainment готовится к запуску Diablo 4, новой части своей популярной серии игр в жанре action-RPG. Официальный релиз игры состоится лишь в июне, но, как стало известно, она станет частью нового игрового пакета от NVIDIA.

Так, ещё с марта 2023 года проект доступен для участников бета-тестирования, а в прошлом месяце NVIDIA объявила, что игра будет использовать технологию DLSS 3.

Теперь же стало известно, что покупатели всех видеокарт серии RTX 40ХХ будут участвовать в акции. Это касается и тех, кто купит уже собранные компьютеры на базе адаптера из данной линейки.

Сама акция стартует 9 мая и продлится до 13 июня 2023 года. Покупатели, которые купят видеокарту RTX 40ХХ серии или компьютер с такой видеокартой, получат код для скачивания Diablo 4.

Кроме того, они получат дополнительный контент, включая различные предметы и косметические наборы для Diablo, World of Warcraft и Diablo Immortal.