Перезапуск Saints Row получил дополнение о мести кинозвезде

Прошлогодний перезапуск Saints Row получил дополнение под названием The Heist & The Hazardous. В честь этого разработчики опубликовали его релизный трейлер.

© Игромания.ру

В этом DLC нам предстоит отомстить кинозвезде, которая рискнула обмануть босса, и устроить ограбление. Игроков ждут три новые миссии, вертолёт, событие, мини-штаб и около пары десятков косметических предметов.