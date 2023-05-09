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Перезапуск Saints Row получил дополнение о мести кинозвезде

Прошлогодний перезапуск Saints Row получил дополнение под названием The Heist & The Hazardous. В честь этого разработчики опубликовали его релизный трейлер.

Перезапуск Saints Row получил дополнение о мести кинозвезде
© Игромания.ру

В этом DLC нам предстоит отомстить кинозвезде, которая рискнула обмануть босса, и устроить ограбление. Игроков ждут три новые миссии, вертолёт, событие, мини-штаб и около пары десятков косметических предметов.

Saints Row вышла в прошлом августе на PlayStation, Xbox и PC. Здесь боевик остаётся эксклюзивом EGS, но недавно страницу игры заметили в базе данных Steam. Вероятно, Saints Row появится в сервисе в августе.

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